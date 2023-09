Oroscopo Paolo Fox domani 10 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Fai attenzione alle cose che dici, perché in un impeto di rabbia oggi puoi farti sfuggire informazioni riservate che non dovresti rivelare. Pensaci due volte prima di parlare. Prenditi un po’ di tempo per entrare in contatto con un familiare che vive lontano da te e di cui non ricordi da molto tempo. Apprezzerà molto i dettagli. Prima di impegnarti in una spesa importante, controlla attentamente le condizioni e leggi attentamente le clausole scritte in piccolo, altrimenti potresti ritrovarti in un problema da cui uscire ti costerà denaro.

Non lasciare che le paure ti blocchino nei tuoi progetti. Un po’ di coraggio nella decisione iniziale ti incoraggerà a compiere passi sempre più audaci in seguito. Ti verrà bene. Una delle grandi pietre che ti hanno ostacolato nel percorso verso la persona che desideri scomparirà improvvisamente. Stai attento per reagire immediatamente. Un piccolo errore ti porterà sull’orlo della disperazione e avrai la sensazione di non essere capace di fare nulla di giusto. Prova a relativizzare un po’ la gravità della questione.

Gemelli

Tutto ciò che riguarda le vendite ha ottime aspettative al giorno d’oggi. Ma fai attenzione se gli accordi vengono conclusi con un Leone, possono andare molto male. Se oggi devi rimettere qualcuno al suo posto, non pensarci due volte. Metti le cose in chiaro e non lasciare spazio a dubbi, perché altrimenti il ​​problema persisterà. Le persone che in passato ti ignoravano ora saranno costrette ad avvicinarsi a te a causa dei risultati che hai ottenuto in campo professionale. Sii indulgente.

Cancro

Giornata piena di decisioni, dilemmi complicati in cui non avrai altra scelta che correre dei rischi. Ascolta la tua intuizione, ma non vendere la pelle prima di dare la caccia all’orso. Il tuo futuro sentimentale è più incerto che mai. Non sai su quale carta puntare e questo crea incertezza che può portare disagio. Presto vedrai la luce. Non perdere tempo cercando di fornire una soluzione immediata ad un problema che può essere risolto solo con il passare del tempo. Ti scoraggerai soltanto.