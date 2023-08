Oroscopo Paolo Fox domani 11 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Un ottimo momento per viaggiare e affrontare nuove esperienze che vi porteranno frutti abbondanti e magnifici. È tempo di aprire nuove strade e non solo a livello totalmente personale, o legato alle vacanze, ma anche al lavoro e al tuo ritorno. Un grande giro positivo ti aspetterà.

Vergine

Oggi sarà un giorno tanto positivo quanto importante per te, perché Mercurio, il tuo pianeta dominante, è nel miglior stato cosmico e oggi potrai vedere la luce dove prima vedevi solo oscurità, o capire cose che in precedenza hai visto come confuso o assurdo. Questo ti aiuterà a capire qual è il percorso migliore per andare avanti.

Bilancia

Un magnifico afflusso di Mercurio insieme ad altri influssi planetari altrettanto favorevoli per voi vi aiuterà ad avere una giornata altamente positiva e felice, in cui le cose andranno nella direzione che più desiderate. È il momento ideale per intraprendere ogni tipo di iniziativa, sia lavorativa che personale.

Scorpione

Nonostante tu sia appassionato come un vulcano, però, per ottenere le cose che desideri di più devi imparare ad essere calmo e saper aspettare, questo è qualcosa che puoi capire molto bene oggi per via degli eventi che accadranno intorno Voi. Vuoi avere il meglio, ma per questo devi essere il migliore.