Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Ariete

Oggi i pianeti saranno in dissonanza e avrete una giornata difficile o complicata, diversa da come avevate pensato, con tante sorprese che vi allontaneranno da ciò che volevate. Sorgeranno problemi familiari o domestici, fortunatamente temporanei o di poca importanza. Cerca di evitare tensioni o discussioni familiari.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Toro

Inizierete la giornata con entusiasmo e voglia di fare, anche se le vostre iniziative e attività non andranno come avreste voluto, che si tratti di un po’ di svago, di un incontro con gli amici o di un breve viaggio. Succederà qualcosa e le cose andranno male o finiranno male. Se rimani a casa ci saranno tensioni familiari.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Gemelli

Oggi la vita sentimentale ti porterà molti grattacapi. Il tuo partner o qualche altra persona cara si sentirà male o avrà molti problemi e spetterà a te aiutarli o essere al loro fianco per confortarli. Fortunatamente, è qualcosa di temporaneo e quella persona sarà in grado di andare avanti grazie a te, ma non avrai una giornata giocosa.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Cancro

La Luna sarà dissonante e questo aumenterà il pericolo che assecondiate emozioni o ossessioni negative, non deve succedere, ma potrebbe succedere, anche se adesso nella vostra vita sta andando tutto bene. Inoltre, c’è il rischio che oggi ti troverai di fronte a una piccola brocca di acqua fredda nella tua vita amorosa o nell’ambiente familiare.