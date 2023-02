Oroscopo Paolo Fox domani 13 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Sagittario

Questo sarà uno dei migliori segni di oggi, ed è che ti aspetta un giorno con molte sorprese ma in meglio. L’incontro con le persone care, o notizie da loro, che ti causeranno una notevole gioia inaspettata e porteranno entusiasmo e scintilla in una giornata che ti è sembrata un po’ grigia. Oggi ti prenderai più di una gioia.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Capricorno

Oggi i pianeti non sono troppo armoniosi e nel tuo caso ciò farà sì che i sogni e le illusioni vadano in una direzione, ma la realtà prenderà una strada molto diversa. C’è il rischio che alcuni problemi familiari o domestici frustrino qualcosa di abbastanza buono che ti aspettavi relativo alla vita intima.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Acquario

Quando sei più calmo o più rilassato, ti verrà presentata una sorpresa negativa correlata, direttamente o indirettamente, a questioni finanziarie o materiali. Dovrai aiutare uno dei tuoi cari che avrà un problema da cui solo tu puoi tirarlo fuori. È un giorno di sacrifici, ma che non potrai evitare.

Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio Pesci

Tutto questo fine settimana, in generale, sarà strettamente correlato a ciò in cui sei il migliore, sacrificando te stesso per gli altri in un modo o nell’altro. La tua famiglia, il tuo partner o qualche altra persona cara ha bisogno di te e, d’altra parte, sai, è meglio di chiunque altro aiutare e sollevare gli altri nei loro momenti difficili, come farai oggi.