L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina dell’ultima puntata

Stasera, domenica 12 febbraio, scopriremo chi sarà incoronato campione de L’Eredità. Con l’inizio di una nuova settimana, si attende con ansia l’appassionante gioco a quiz di Rai 1, condotto da Flavio Insinna. Milioni di telespettatori attendono con ansia lo show ogni sera per partecipare alla sfida insieme ai concorrenti.

Questa sera, 12 febbraio 2023, sintonizzatevi su L’Eredità per un’emozionante puntata.

Gli italiani si sono abituati a questo programma come un modo piacevole per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro. Partecipano a varie sfide culturali e di curiosità, anche comodamente da casa. La prova finale presenta il rischio di dimezzare con un solo errore il montepremi duramente guadagnato dal campione, che deve quindi affidarsi alla propria abilità e a un pizzico di fortuna per riuscire nell’impresa.

L’obiettivo è affrontare il presentatore del gioco della Ghigliottina e cercare di vincere indovinando la parola che collega tutti i partecipanti. L’obiettivo è indovinare la parola giusta e vincere il premio collettivo in denaro.

Flavio Insinna su L’eredità

Chi è il vincitore della puntata di stasera de L’Eredità?

La novità de L’Eredità è la “stoccata finale”, la penultima sfida che determinerà il concorrente che si giocherà il montepremi. Giulia e Luca si sfideranno in questa sfida a due: solo uno di loro riuscirà ad arrivare alla Ghigliottina, l’ultimo ostacolo di questo emozionante gioco. Chi riuscirà a indovinare la parola giusta e a portarsi a casa il montepremi finale?

L’ultima parola e il premio finale

Luke è uscito vittorioso dalla fase finale del game show, guadagnando 200.000 euro. Riuscirà a mantenere l’intera somma o dovrà dividere il piatto? Esaminiamo ora la struttura del girone della ghigliottina.

lungo

linea

sotto

metà

verde

Il montepremi totale è di 100.000 euro. Chi sarà il fortunato vincitore e quale sarà la parola vincente che sbloccherà il primo premio? Abbiamo qui la risposta!

La parola vincente della puntata di stasera de L’Eredità è.

Chiara ha scelto il termine “mela”, ma il termine corretto era “Costa”. La campionessa non ha quindi avuto successo in questo tentativo, ma tornerà domani per fare un altro tentativo e vincere il montepremi!