Uomini e donne, Biagio a muso duro: “Non volevo solo portarmi a letto le dame”

L’ex cavaliere napoletano afferma con fermezza di essere stato frainteso in merito alle accuse che gli sono state rivolte.

La partenza di Biagio Di Maro ha fatto scuola. Le azioni polemiche del cavaliere napoletano sono state più volte portate all’attenzione dello studio, al punto che la stessa conduttrice ha dovuto prendere provvedimenti e, dopo l’ennesimo episodio, ha chiesto al cavaliere di andarsene.

In un’intervista rilasciata a Uomini e donne, il cavaliere ha espresso il suo disappunto nei confronti di Carla e ha chiarito la sua posizione: ha cercato il numero di Clea per mancanza di fiducia. Ha inoltre negato le accuse di voler “consumare” la relazione, affermando di essere semplicemente galante e di non aspettarsi nulla in cambio delle sue cene e delle sue attenzioni.

In risposta all’accusa di Carla di essere ancora legato al ricordo della defunta moglie, Biagio ha chiarito che all’inizio credeva che nessun’altra donna potesse reggere il confronto, ma col tempo ha smesso di pensarci.

Nonostante ciò, non sente il bisogno di scusarsi con nessuno. Anzi, ritiene che ci sia qualcuno che dovrebbe scusarsi con lui: Silvia, per aver suscitato una manifestazione di rabbia immeritata, quando durante la loro relazione “stava conoscendo altri cavalieri”.