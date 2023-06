Oroscopo Paolo Fox domani 13 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Cerca l’equilibrio sopra ogni altra cosa. È inutile avere tanto lavoro e guadagnare tanti soldi se poi non hai tempo per dedicarli alle persone che ami di più. Avrai l’opportunità di incontrare persone che hanno molto a che fare con la tua professione e che possono aprirti porte interessanti. Tuttavia, non lo faranno in modo disinteressato. Le improvvisazioni a volte sono la via d’uscita da situazioni complicate, ma non dovresti prenderle come un normale modo di lavorare. La tua giornata inizierà all’indietro, ma riuscirai a raddrizzarla.

Vergine

I problemi di salute indicano una possibile condizione al fegato, non fare troppi programmi per il prossimo fine settimana. Per lo meno, scarta quelli che non ti permettono di riposare. Il tuo destino ti sta aspettando e il modo migliore per affrontarlo è avere fiducia nelle tue possibilità. Non è il momento di raggrinzirsi, ma di lanciarti con coraggio nel tuo futuro. La gelosia sfrenata e il desiderio di dominare gli altri sono i peggiori nemici che puoi trovare sulla strada dell’amore. Non lasciarti trasportare dagli impulsi negativi.

Bilancia

A volte sei troppo espansivo quando si tratta di mostrare i tuoi sentimenti e questo non è accettato da tutti allo stesso modo. In campo spirituale sorgono dubbi esistenziali. La tua vita amorosa sta vivendo una sensazione di tendenza positiva. Devi trovare un modo per avere più tempo libero per dare l’opportunità all’atteso romanticismo di emergere. Hai urgente bisogno dei tuoi piani professionali per andare avanti, hai già attraversato una lunga fase di preparazione e ora è urgente che le cose prendano forma e puoi vedere se hai delle possibilità.

Scorpione

Hai una forte tendenza ad essere di buon umore, nonostante i problemi che ti affliggono non siano proprio di poco conto. Tuttavia, questo è l’atteggiamento più appropriato. I tuoi tentativi di comunicare con una persona a cui tieni molto saranno inutili. Alla fine, uno dei due dovrà cedere per ristabilire l’armonia spezzata. Non è questo il momento di cambiamenti, è preferibile che miglioriate i metodi che già conoscete e non vi avventurate troppo in nuove formule che non offrono molte garanzie.