Oroscopo Paolo Fox domani 14 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questo sarà uno dei segni più favorevoli oggi, senza dubbio grazie all’influenza protettiva di Giove. Successi e riconoscimenti arrivano sul lavoro, è il momento di raccogliere i frutti o questo momento inizierà d’ora in poi. Sarà una giornata molto positiva per intraprendere iniziative sia lavorative che finanziarie.

Vergine

Un aspetto favorevole di Giove vi porterà fortuna e opportunità in una giornata come quella di oggi che, invece, non sarà troppo facile. Riceverai un aiuto inaspettato o vedrai come verranno risolti i problemi la cui soluzione non ti aspettavi in ​​questo momento. Molto favorevole se devi viaggiare o fare affari con persone straniere.

Bilancia

Ti aspetta una giornata di grande attività intellettuale e fisica, anche se ricca di fatiche o tensioni, ma che saprai risolvere in modo soddisfacente. Contatti o viaggi inaspettati, può essere una giornata ricca di sorprese, anche se quasi nessuna o nessuna sarà negativa. Naviga con calma dove ti porta il vento.

Scorpione

Oggi avrai un’intensa attività e anche iniziative legate alla finanza o al business. È un buon momento per te, anche se allo stesso tempo non percepisci l’aiuto della grande fortuna, i successi saranno dovuti al tuo impegno e alla tua perseveranza nella maggior parte dei casi. I tuoi punti di vista prevalgono su quelli degli altri.