Oroscopo Paolo Fox domani 14 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Le stelle indicano che questa settimana è molto favorevole, tuttavia oggi la giornata sarà governata da Marte e sarà un po’ più tesa e predisposta ai combattimenti. Nel tuo caso, soprattutto, devi stare attento all’impazienza, evitare di mostrare quella vena autoritaria o addirittura dispotica che mostri quando sei molto nervoso o agitato.

Vergine

Attenzione alle delusioni, forse riceverete brutte notizie legate alla famiglia o ad una delle persone più care. Sarà una giornata piena di sorprese ed eventi imprevisti e potresti passare una giornata piacevole. Quando sembrava che tutto andasse per il verso giusto sul piano lavorativo, i problemi apparivano a livello personale.

Bilancia

State attraversando un momento ideale per raccogliere i frutti dei grandi sforzi fatti nei mesi precedenti, ma non dovete forzare le cose, tutto andrà a posto. Finora la tua grande abilità e diplomazia hanno fatto miracoli per te, e devi continuare su quella strada. Oggi sarà una giornata eccellente per contatti e relazioni.

Scorpione

Ancora una volta, un influsso molto positivo di Venere continuerà ad aprire la strada a cambiamenti molto favorevoli nella vostra vita in campo sentimentale e nella vostra vita intima in generale. Le cose andranno molto bene anche per te se hai un lavoro legato alla comunicazione o al contatto con il pubblico.