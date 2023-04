Oroscopo Paolo Fox domani 15 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi i piani sociali potrebbero improvvisamente cambiare. Potresti ricevere un invito inaspettato o un evento potrebbe essere annullato. Il tuo ottimismo ti conquisterà l’ammirazione di coloro che ti circondano e nulla ti ostacolerà. Sei tentato di andare in fuga per uscire dalla routine quotidiana. Ariete, cerchi luoghi dove l’erba è più verde. Un’ottima idea per vivere nel presente.

Toro

La tua routine domestica sarà interrotta oggi da qualcosa di inaspettato. I piccoli elettrodomestici possono rompersi o si può esaurire la batteria in auto. La tendenza di alcuni Toro a ricrearsi nel passato potrebbe amarli. Non crogiolatevi nei rimpianti. La tua sete di vita ti dà speranza. Oggi potresti essere costretto a prendere una decisione difficile, ma hai tutto il necessario per gestire la situazione. Dovresti scacciare i tuoi dubbi e incoraggiarti.

Gemelli

I tuoi scambi sono freschi e spontanei, rilasci un appello magnetico e ottieni supporto facilmente. Entusiasta e concentrato, ti muovi costantemente verso il successo della tua attività. Sei anche più determinato e tenace del solito, il che ti favorisce. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e vi daranno fiducia. Gemelli, sei motivato da un immenso bisogno di fuggire. Sei più spontaneo e naturale del solito. Il successo è più legato che mai alla tua abilità naturale.

Cancro

Oggi, un cielo conquistatore risveglia l’imprenditorialità e sostiene fortemente la creatività. Puoi anche imparare una lezione dal passato. È tempo di fare il punto e sistemare le cose. Sarai troppo scrupoloso e attento a ciò che dici per mostrare ciò che vuoi veramente. Tuttavia, Cancro, potresti pentirtene. Dovresti essere coraggioso e sarai stupito e felice dei risultati.

Leone

Le vostre reazioni si tingono di un certo egocentrismo. La tua bella spontaneità a volte può trasformarsi in scortesia o provocazione. Leone, ti attieni ai tuoi ideali e la qualità della tua relazione fiorirà di conseguenza. Le luci sono verdi, quindi dovresti chiamare… Il Natale è in vista. Potresti usare per apportare alcune modifiche alle tue abitudini alimentari. È il momento ideale per mettersi a dieta, quindi dovresti mangiare più prodotti freschi.

Vergine

Questo è un giorno inquieto per te, non c’è dubbio. Ti senti vagamente perplesso. Non preoccuparti di questa strana sensazione perché domani non ci sarà più. Dovresti semplicemente resistere alla tentazione di fare qualcosa impulsivamente, soprattutto se non sei sicuro di cosa dovresti fare. Vergine, dovresti sfruttare al massimo le ore per dedicare più tempo alla tua relazione e appianare le tue differenze. Dovresti aspettare la conferma ufficiale prima di prendere una decisione, perché non ne sai ancora abbastanza.

Bilancia

Oggi beneficerai di brillanti relazioni sociali. È bello vedere come dimostri il tuo coraggio e la tua tenacia. I vostri amori si nutrono di un grande falò, di una grande fede l’uno nell’altro, in voi e nel futuro. Forse un amico ti sorprenderà. Forse, incontrerai qualcuno che è diverso da te. La tua agilità mentale ti permetterà di trovare le parole giuste per sollevare problemi scomodi con il tuo partner. Bilancia, parla di ciò che è importante per te senza restrizioni.

Scorpione

Usa il tatto e la discrezione quando parli con genitori, capi o personalità importanti perché le cose sono imprevedibili. Possono reagire nel modo in cui meno ti aspetti. Non sottovalutare mai il potere della cortesia. Non farti coinvolgere in discussioni tese, specialmente oggi, hai cose più importanti da fare. Scorpione, sei abbastanza intelligente da essere in grado di ottenere ciò che vuoi e rendere comunque felice il tuo partner. Prenditi cura del tuo equilibrio tra lavoro e vita privata.

Sagittario

Oggi dovrai dedicare un po ‘di tempo in più ad affrontare l’imprevisto. Evita argomenti controversi. Tuttavia, le relazioni con gli altri saranno più facili, gli accordi si moltiplicheranno e c’è un’eccellente atmosfera socievole, benevola ed espressiva. Il cielo ti fa venire voglia di relativizzare le cose importanti. Non dovrai cercare di sottrarti alle tue responsabilità. Sagittario, ora è il momento di iniziare a colmare il divario tra sogno e realtà, passo dopo passo, dettaglio dopo dettaglio.

Capricorno

Potresti ricevere molte telefonate oggi, le cose stanno andando bene. Non esitate a negoziare e ad entrare nei dettagli caso per caso. Corri il rischio di essere stressato da certe cose che sono dirette a te. Calmati e segui le tue priorità. Capricorno, non cercare a tutti i costi di ottenere l’approvazione delle persone intorno a te. Esitate troppo su questo. Oggi i tuoi impulsi nascono dai tuoi bisogni più elementari. Sono previsti cambiamenti con il tuo partner… La passione entrerà nella tua vita.

Acquario

Oggi le conversazioni con partner, amici intimi e colleghi in generale potrebbero portarti alcune sorprese. Acquario, ti muovi tra malinconia generale e voglia di vivere, nel bene e nel male. Dovresti guardare al futuro. Essere impulsivi potrebbe effettivamente rallentarti. Fai attenzione a come esprimi le tue parole. Dovresti evitare di associarti, sposarti o trasferirti. Sotto l’influenza di questo cielo, gli impegni a lungo termine sono scoraggiati, perché uno dei due protagonisti si occuperà solo dei loro interessi.

Pesci

Oggi tutto ciò che riguarda la rappresentanza sarà favorito. Questo è il momento di mantenere relazioni con persone ben posizionate, di dare una festa o una cena, di indossare abiti di qualità o bei gioielli. Ti troverai con un milione di cose da fare, ma dovresti prenderti il tuo tempo e procedere logicamente. Pesci, non inventare problemi che sorgono semplicemente dal dubbio e dal sospetto. È un segno di mancanza di fiducia in se stessi. Dovresti concentrarti sulla realtà.