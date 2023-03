Oroscopo Paolo Fox domani 15 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Leone

I sentimenti contraddittori ti fanno temere per il futuro della tua relazione sentimentale. Potrebbe essere solo una crisi temporanea, non dategli più importanza o comincerà ad averla. Se quando ti guardi allo specchio vedi una persona che non riconosci, o stai guardando dalla finestra oppure è vero che hai iniziato a cambiare senza rendertene conto. Analizza il nuovo te. Rischio di gravi guasti in casa, se non si attivano tutte le precauzioni. È un buon consiglio mantenere aggiornate le revisioni consigliate delle varie installazioni.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Vergine

In questi giorni ti senti protetto dalla fortuna e dagli eventi. E così è. Le stelle ti sosterranno in quasi tutto ciò che fai durante il giorno, per quanto complicato possa essere. Prendi la vita un po’ più facilmente e la tua salute mentale ti ringrazierà. Passi troppo tempo a pensare alle cose per, alla fine, continuare allo stesso bivio. Non tutti quelli che ti si avvicinano portano lo stesso alla tua esistenza. Sebbene la sfiducia non sia una buona strada, non aprire le braccia al primo che ti capita.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Bilancia

La giornata trascorrerà ad un ritmo molto sostenuto. Nelle 24 ore di oggi farai più cose che in una settimana di normale attività. Finirai esausto, ma ne sarà valsa la pena. Prendi l’iniziativa quando ti avvicini alle posizioni con una persona da cui ti sei allontanato. È meglio ricostruire il rapporto che mantenere posizioni numantine senza senso. Cercate di dedicare il tempo necessario per spianare la strada nelle questioni sentimentali, se vi state preparando per iniziare una relazione o per un impegno duraturo.

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo Scorpione

Nonostante l’ambiente di lavoro sia rilassato, è sempre più difficile per te svolgere il tuo lavoro. La stanchezza ti appesantisce e hai bisogno di una vacanza. Arriveranno presto, aspetta un po’. Se qualcuno ti chiede qualcosa e sei in grado di concederlo, fallo senza pensarci due volte, perché conquisterai un buon amico per sempre. Inoltre, è una brava persona e se lo merita. Cerca di trovare soluzioni rapide e semplici a problemi meno importanti. Investire tempo e sforzi nel pensare al problema non ti porterà buoni risultati.