Oroscopo Paolo Fox domani 16 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Inizierai la giornata con importanti novità che ti terranno impegnato tutto il giorno. Il nervosismo può farti dimenticare gli impegni precedenti. Rimani sintonizzato. Ti stai ambientando troppo al lavoro e questo può essere particolarmente pericoloso se sei un lavoratore autonomo o se sono in arrivo dei cambiamenti in azienda. Svegliati e cerca le sfide. Non devi arrabbiarti quando gli altri ti chiedono di fare cose che fanno parte del tuo lavoro. Se lo fai, dimostri di avere un problema di atteggiamento.

Toro

Pensare le cose due volte è una buona abitudine, ma la tua è troppo. Tieni presente che ci sono persone che aspettano che tu prenda determinate decisioni e sono nervose. Dovresti coltivare amorevolmente una nuova amicizia che è emersa di recente con una persona dell’altro sesso. È possibile che germogli in una relazione sentimentale con un grande futuro. In questi giorni avrai a favore qualsiasi caso che sia legato alla giustizia. Se hai una sentenza del tribunale in sospeso, questo potrebbe essere molto vantaggioso per i tuoi interessi.

Gemelli

Non permettere agli altri di dirti cosa devi o non devi fare. Il consiglio è una cosa e i tentativi di controllarti e dominarti sono un’altra. Ribellati senza paura. Tutto ciò che riguarda l’arte, la creazione o l’espressione ha un alto potere di guarigione spirituale per te in questo momento. Osa dipingere, scolpire… ti sentirai meglio. Il denaro ti corre dietro, ma tu sei più veloce. Sembri rifuggire dalle opportunità di fare soldi, solo perché significa prendere determinati impegni. Svegliati.

Cancro

Per guardare al futuro bisogna prima conoscere il presente. Prima di lanciarti in progetti a lungo termine, analizza la situazione attuale per scegliere la strada migliore. Se sei solo, senza un partner, questa situazione non durerà a lungo. Hai bisogno di qualcuno con cui condividere la tua vita, di più ogni giorno che passa. Non dovrai cercare lontano. Oggi lascerai dubbi su una questione che ti tiene in sospeso. E questa sarà la cosa migliore che ti capiterà, perché le notizie non saranno esattamente buone. Dovrai cercare alternative ora.