Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Se sei una persona romantica, oggi può portarti sensazioni molto belle. Soprattutto nel pomeriggio si possono vivere momenti molto accattivanti. Affinché le tue idee siano veramente accettate dagli altri, devono tenere conto delle loro esigenze, non solo dei tuoi interessi personali. Hai tutto sotto controllo nella tua professione e gli obiettivi vengono raggiunti come previsto. Anche le avversità erano previste, quindi non ti danneggeranno.

Toro

Se ti impegni davvero, puoi raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato. Ora hai l’opportunità di incanalare il futuro con poco sforzo. Ora non sei per troppe profondità, concentrati sulla risoluzione dei problemi più importanti e lascia le domande filosofiche per dopo che ti ritarderebbero ora. La realtà e il tempo mettono sempre le persone al loro posto, non devi sforzarti troppo per smascherare un impostore. Presto lo farà lui stesso.

Gemelli

Dentro di te battono ricordi che non dovrebbero svegliarsi in questo momento. Se non puoi evitarlo, ti ritroverai con complicazioni in campo sentimentale. Gioca con molta flessibilità quando negozi con i tuoi superiori, ma non abbassare troppo l’asticella, meriti molto di più di quello che hai ora. Alcune delle tue attuali illusioni pendono da fili troppo sottili, che possono essere spezzati in qualsiasi momento. Devi lavorare guardando al futuro.

Cancro

Presta attenzione al tuo partner in un caso importante legato al lavoro. Riesce a vedere le cose da una prospettiva che ti sfugge perché sei molto coinvolto. Per trovare una via d’uscita a quei problemi mai risolti, bisogna cercare nuovi approcci, ribaltare le domande che ora non hanno risposta. L’opposizione del vostro partner ai vostri piani non ha alcun senso apparente, ma pensate che dietro questo atteggiamento possa nascondersi una richiesta di affetto o di attenzioni.