Oroscopo Paolo Fox domani 16 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi otterrai ciò di cui hai bisogno con pochissimo sforzo, ma puoi perderlo con la stessa facilità con cui l’hai ottenuto. Prestare attenzione a possibili furti. Fai una bella pausa al lavoro, o se non puoi, almeno rallenta un po’, perché il tuo corpo sta seriamente iniziando a notare che non te ne prendi cura quanto dovresti. Appare una persona che ti tirerà fuori dalla tua abituale indifferenza e che, con il suo fascino, ti spingerà verso di lui con grande forza. Nuove opzioni di lavoro.

Non sai molto bene perché hai fatto qualcosa di cui ti penti, ma prima di scoprirlo chiedi perdono a coloro a cui hai fatto del male. Le notizie ti arrivano da una persona lontana nello spazio, ma molto vicina al tuo cuore. Sarai sorpreso, ma presto lo assimilerai come molto positivo. Il tempo non si ferma, anche se è quello che preferiresti. Un periodo di tristezza è logico, ma la vita va avanti, non fermarti, presto vedrai tutto in un altro colore.

Bilancia

Hai lavorato duramente nelle ultime settimane e ora ricevi il premio che tanto desideravi. Questo ti dimostra che se lavori sodo, puoi ottenere tutto ciò che desideri. Rifletti quanto serve sul tipo di vita che conduci e arriverai alla conclusione che le routine sono il tuo principale nemico. Devi cambiare. I cambiamenti che hai in mente saranno molto positivi, ma non dovresti implementarli prima di esserti consultato con le persone interessate.

Scorpione

Le tue relazioni amorose non stanno attraversando un buon momento. Soprattutto se non hai un partner, passerai molto tempo senza buone possibilità di trovarne uno. Cerca gli aspetti positivi delle cose, c’è sempre qualcosa a cui puoi aggrapparti. Rimanere in un atteggiamento negativo non farà nulla per tirarti su di morale. La presenza di una persona strana all’inizio ti sconvolgerà, ma presto ti rassicurerai sapendo che sono disposti a collaborare con te in qualunque cosa serva.