Oroscopo Paolo Fox domani 16 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Cerca di evitare cene abbondanti se hai problemi ad addormentarti. Inoltre, cerca di non andare a letto subito dopo aver cenato. Una visita inaspettata sconvolge tutti i tuoi piani e ti mette sull’orlo di un esaurimento nervoso. Alla fine, tutto sarà molto più facile e naturale di quanto pensi. Il tuo aspetto è imbattibile. In una trattativa che intraprenderai oggi, la cosa migliore è che alla fine mantieni la tua posizione iniziale, perché nel corso della discussione puoi perderti e lasciarti convincere.

Toro

Finché sai come giocare i tuoi trucchi in modo intelligente, avrai ottime possibilità di riuscire in amore. Il consiglio è di mostrarsi audaci, ma senza essere invadenti. Ricevi notizie incoraggianti relative alla persona che ami ma con la quale non hai ancora instaurato una relazione. Qualcuno ti dirà cose che ti daranno speranza. Il tuo interesse per l’apprendimento è segnato dal tuo desiderio di cambiare il tuo modo di vivere. Analizza bene quali sono le tue migliori capacità per scegliere una professione adatta.

Gemelli

Ti senti attratto da una persona che conosci da sempre. In queste ultime settimane hai cominciato a vedere quella persona con occhi diversi: quelli dell’amore. Fantasia, creatività e, soprattutto, novità saranno i principali alleati nella vostra relazione amorosa, soprattutto in campo sessuale. In generale le cose non vanno male, ma potrebbero andare meglio; che non ti dispiace ricevere lezioni da una persona più giovane di te. Se hai buone possibilità di imparare, metti da parte il tuo orgoglio incompreso e ascolta attentamente.

Cancro

È necessario che il lavoro non occupi tutto il tuo cervello, anche quando fai festa. Se non riesci a disconnetterti, avrai un serio problema di saturazione. Quando si tratta di prendere decisioni importanti, ti troverai di fronte al dilemma se ascoltare il tuo cuore o ragionare. Se non esiste un punto di compatibilità, scegli il primo. L’incertezza è il marchio principale nel campo del lavoro, tutto può succedere in un breve periodo di tempo. La cosa migliore è che non ti preoccupi, ma che sei preparato.