Oroscopo Paolo Fox domani 16 settembre 2023, i segni migliori

Ariete

Cari amici dell’Ariete, domani sarà una giornata positiva per voi. La Luna nel vostro segno vi regalerà grande energia e voglia di fare. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti e per dedicarvi alle cose che amate. Attenzione solo a non esagerare con l’aggressività, cercate di mantenere la calma.

Toro

Amici del Toro, l’oroscopo di domani prevede qualche difficoltà dal punto di vista economico. Cercate di non spendere troppo, occhio alle spese extra. Per il resto sarà una giornata tranquilla, potrete dedicarvi agli affetti e alla famiglia recuperando un po’ di serenità. Attenzione a non trascurare il partner.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata molto interessante per i sentimenti. La Luna in ottimo aspetto vi renderà passionali e romantici. Se siete single è il momento giusto per dichiararvi alla persona che vi piace, osate! Le coppie ritroveranno l’intesa.

Cancro

Amici del Cancro, domani dovrete avere molta pazienza perché la Luna in opposizione potrebbe rendervi nervosi e suscettibili. Cercate di non polemizzare inutilmente con chi vi circonda. Meglio rimandare le discussioni importanti a quando sarete più tranquilli. Attenzione anche alla salute.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarà una giornata molto proficua per il lavoro. Giove e Luna vi assistono, portando belle novità e opportunità. Cogliete l’attimo e date il massimo. Attenzione solo a non stancarvi troppo. In amore potreste essere un po’ polemici.

Vergine

Amici della Vergine, la giornata di domani vi vedrà un po’ nervosi e agitati. Cercate di mantenere la calma ed evitate discussioni inutili, potreste pentirvene. Meglio rimandare gli impegni difficili. In amore ci vuole prudenza, non siate troppo critici ed esigenti con il partner. Prendetevi cura di voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani prevede una giornata positiva per i sentimenti. La Luna nel segno dell’Ariete vi renderà romantici e passionali. Organizzate qualcosa di speciale con il partner, sarà contento. Se siete single è il momento di rimettersi in gioco. Attenzione sul lavoro, Mercurio dissonante potrebbe creare ritardi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, domani sarà una giornata un po’ sottotono per voi. La Luna in opposizione potrebbe rendervi nervosi e irritabili. Cercate di mantenere la calma ed evitare discussioni, soprattutto sul lavoro. Meglio rimandare gli impegni importanti. Concedetevi un po’ di relax, ne avete bisogno.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani per voi sarà una giornata interessante per i sentimenti. Con Venere e Luna favorevoli potrete vivere belle emozioni, sia che siate single che in coppia. Osate di più. Bene anche il lavoro, potrebbero arrivare buone notizie.

Capricorno

Amici del Capricorno, la giornata di domani vi vedrà un po’ nervosi e agitati. Cercate di mantenere la calma ed evitare discussioni inutili. Meglio rimandare gli impegni difficili. In amore ci vuole prudenza, non siate troppo critici ed esigenti con il partner. Concedetevi un po’ di relax, ne avete bisogno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox sarà una giornata positiva per il lavoro. Con Giove e Luna dalla vostra parte, potrete ottenere belle soddisfazioni. Cogliete al volo le opportunità. Bene anche l’amore, i single potranno fare incontri speciali. Attenzione solo allo stress.

Pesci

Amici dei Pesci, la giornata di domani sarà un po’ sottotono per voi. Meglio rimandare gli impegni difficili. Cercate di ritagliarvi dei momenti di relax, ne avete bisogno. In amore potrebbero esserci dei malintesi con il partner, cercate il dialogo. Attenzione anche alla salute e allo stress.