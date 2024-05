Piotta: Il cantautore romano, colpito dalla perdita del fratello, si esibirà al Concerto del Primo Maggio

Se ti sei mai chiesto che fine abbia fatto Piotta, il famoso cantante e rapper romano, allora sei nel posto giusto. Tommaso Zanello, il vero nome di Piotta, è nato a Roma il 26 aprile 1973 sotto il segno del Toro, e ha iniziato la sua carriera nel quartiere Monte Sacro. Dopo aver collaborato con formazioni come i Colle der Fomento e gli Ice One, è pronto a esibirsi al Circo Massimo per il Concerto del Primo Maggio.





Piotta ha recentemente pubblicato il suo decimo album, intitolato ‘**Na notte infame, ispirato alla tragica perdita del suo fratello Fabio. Questo disco segna una svolta nella sua carriera, mostrando un lato più cantautorale rispetto al suo solito stile rap.

In una recente intervista, Piotta ha parlato della morte del fratello e di come abbia influenzato la sua musica. Ha raccontato di aver trovato degli scritti inediti del fratello e di aver deciso di unirli ai suoi per creare una sorta di dialogo postumo. Questo materiale è stato pubblicato contemporaneamente al disco, sotto forma di libro.

Il nuovo album di Piotta lo mostra in una luce diversa, più introspettiva e emotiva. Ha lavorato con una band che ha contribuito a trasmettere al meglio le sue emozioni, dando vita a un progetto profondo e toccante.

Più che il “supercafone” delle classifiche, Piotta si è rivelato un artista capace di esplorare nuove dimensioni emotive e musicali. Il suo ultimo lavoro, dedicato al ricordo del fratello scomparso, è un viaggio intenso tra sentimenti traditi e addii troppo precoci. Piotta ha dimostrato di essere un artista in continua evoluzione, capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Se sei curioso di scoprire di più su questo nuovo progetto di Piotta e sulla sua evoluzione artistica, non perdere l’occasione di ascoltare il suo ultimo album e immergerti nelle sue emozioni. Piotta è pronto a sorprenderti con la sua musica e la sua sincerità, regalandoti un’esperienza unica e coinvolgente. Non farti sfuggire questa opportunità di scoprire un lato inedito di uno dei rapper più amati e apprezzati della scena italiana.