A che ora canta Ultimo al Concerto del Primo Maggio 2024? Orario uscita in scaletta

A che ora canta Ultimo al Concerto del Primo Maggio 2024

Il Concerto del Primo Maggio 2024 si avvicina, e gli appassionati di musica sono ansiosi di sapere quando potranno vedere esibirsi il talentuoso cantante romano Ultimo. Quest’anno l’evento si svolgerà in una cornice altrettanto spettacolare del Circo Massimo di Roma, promettendo una serata indimenticabile per tutti i presenti. A che ora canta Ultimo al Concerto del Primo Maggio 2024 ? A seguire, l’orario di uscita del cantante romano nella scaletta ufficiale.





A che ora canta Ultimo al Concerto del Primo Maggio 2024, orario e scaletta

La scaletta della serata prevede una serie di esibizioni da parte di artisti di fama nazionale ed internazionale. Gli appassionati potranno godere delle performance dei Negramaro, Rosa Linn, Coez e Frah Quintale, Rose Villain, La Rappresentante di Lista, Jane Hoodall, Achille Lauro, Geolier, e Colapescedimartino.

Orario uscita Ultimo al Concerto del Primo Maggio 2024

Per quanto riguarda Ultimo, il suo momento sul palco è previsto nella seconda parte della serata, che va dalle ore 22:00 a mezzanotte. Sarà un’opportunità unica per il pubblico di assistere alla straordinaria esibizione del talentuoso cantautore romano. Oltre a Ultimo, gli spettatori potranno apprezzare le performance di altri artisti di spicco, tra cui Ermal Meta e Noemi, Tananai, Mahmood, Ariete, Paolo Jannacci e Stefano Massini, Dargen D’Amico, Noemi, Ermal Meta, Cosmo, e Piero Pelù.

Questo evento rappresenta non solo un momento di intrattenimento straordinario, ma anche un’occasione per celebrare l’unità e la diversità attraverso la musica, unendo persone di diverse provenienze e culture. Il Concerto del Primo Maggio continua a essere un simbolo di solidarietà e condivisione, e quest’anno non fa eccezione. Non perderti l’opportunità di partecipare a questo spettacolo unico nel suo genere al Circo Massimo di Roma.