Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La vostra personalità è tra le più positive ed ottimiste dello zodiaco, tuttavia in alcune occasioni, come vi accadrà oggi, vi fate trasportare da una grande malinconia o semplicemente vedete tutto nero. Per fortuna sono solo pochi istanti fugaci, ma poi torni più forte.

Capricorno

Questo sarà uno dei segni più favoriti dagli astri oggi, giornata che non sarà facile perché la Luna sarà afflitta e allo stesso tempo sarà l’astro dominante. Ma ti aspetta una giornata positiva, anche se non dovresti lasciare che impulsi ed emozioni prendano il controllo della tua vita e del tuo destino.

Acquario

Tendi sempre ad andare nella direzione opposta a quella degli altri e se per la stragrande maggioranza oggi potrebbe essere una giornata difficile, con la Luna dominante, anche se dissonante, invece per te sarà una giornata con grandi possibilità e qualche momento di autenticità felicità. Ti sentirai molto ispirato e il destino ti aprirà strade.

Pesci

La congiunzione Sole-Luna che avremo oggi influenzerà in modo significativo la tua vita amorosa e ti regalerà momenti di piacere e persino felicità. Le questioni del cuore saranno al centro della tua vita oggi e lo faranno per il meglio, ma il rischio è che le illusioni vadano in una direzione e la realtà possa andare in un’altra.