Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi avrai una giornata davvero eccezionale, sia in meglio, il che è molto probabile, sia anche in peggio, perché il Sole e la Luna si uniranno nel tuo segno e questo ti porterà ad ottenere, allo stesso tempo tempo, il meglio e il peggio di te, a seconda di quale persona o situazione. Forse le emozioni negative arriveranno a dominarti a volte.

Vergine

Il potente influsso della Luna vi spingerà a sviluppare una grande attività, anche se in modo più instabile. I sogni e le emozioni diventeranno più importanti per te, o le circostanze te lo imporranno anche se questo non è il tuo desiderio. È una buona giornata se devi viaggiare o avere a che fare con persone straniere.

Bilancia

Fai attenzione alle invidie e ai nemici nascosti, che tu ci creda o no sei in un buon momento e nei prossimi mesi avrai successo lavorativo e finanziario, ma hai anche persone intorno a te che non sono disposte a permetterti di raggiungere i tuoi obiettivi, ma sono travestiti da amici e uno ti è molto vicino.

Scorpione

Oggi la Luna sarà molto potente, ma afflitta e può portarvi facilmente a dissapori, tensioni e conflitti con le persone a voi care, o anche con i vostri cari, per motivi di ben poca importanza. In generale sarai piuttosto nervoso e potresti esplodere per qualsiasi sciocchezza.