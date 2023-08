Oroscopo Paolo Fox domani 17 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi le emozioni, gli impulsi e i nervi in ​​generale tenderanno a dominarti e questo potrebbe portarti a fare cose di cui finirai per pentirti in seguito, soprattutto sarai più arrabbiato o collerico del solito, anche se non sempre c’è un motivo. . La causa va ricercata in una congiunzione di Sole e Luna.

Toro

Hai un cambiamento molto positivo nella tua vita che si avvicina a te con forza crescente, ma non devi agire con impazienza o lasciare che i tuoi nervi ti dominino, tutto arriverà a tempo debito e solo tu, con le tue azioni, puoi ritardarlo o addirittura attrarlo. Oggi gli impulsi e le passioni tenderanno a prevalere, bisogna stare attenti.

Gemelli

Oggi i nervi, l’impazienza o un’impressione sbagliata degli eventi potrebbero portarti a prendere decisioni o prendere una strada sbagliata. Non lasciarti dominare da impulsi e passioni, anche se hai la sensazione di vedere tutto molto chiaramente. La Luna è molto potente e dissonante, attenzione.

Cancro

Il destino interverrà in modo favorevole per te, affinché tu possa vederti libero da grandi dolori o sofferenze, innamorato o in una delle tue relazioni più intime. Uno dei tuoi sogni più grandi potrebbe realizzarsi, ma c’è anche il rischio che alla fine scoprirai di aver sbagliato e che il tuo sforzo non è valso la pena.