Oroscopo Branko domani 17 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ti conviene staccare un po’ dalle tensioni quotidiane. Prendi un libro e leggi o vai in soffitta e riscopri i ricordi dei tempi passati. Se continui senza avere tempo per il tuo riposo, la tua salute pagherà a caro prezzo. Prendi sul serio gli avvertimenti che il tuo corpo ti dà, in futuro possono essere aggravati. Le relazioni con il tuo partner non sono più quelle di una volta. Cerca di ravvivare la chimica, con dettagli accurati e, soprattutto, con molti dialoghi. Farai rapidamente progressi.

È probabile che un membro della famiglia o un caro amico soffra di una grave malattia e lo scopri oggi. La notizia ti prenderà senza forza e potrebbe deprimerti. Non abbiate fretta quando si tratta di esprimere le vostre opinioni su una questione in cui si possono creare controversie. Vincerai se prima ascolti tutto ciò che dicono gli altri. È probabile che tu conosca una persona con una personalità molto forte. Se non ti sei ancora impegnato con nessuno, questo contatto può influenzare il campo sentimentale.

Acquario

Alcuni viaggi o spostamenti saranno frustrati in questi giorni. Non preoccuparti troppo, potrebbe anche servire i tuoi interessi. Cogli l’occasione per divertirti. Giornata piena di energia e vitalità di cui avrai bisogno, perché ti verranno presentate sfide che dovrai risolvere e dovrai anche affrontare una discussione a casa. Sono previsti problemi in relazione alla tua casa. Forse qualche difetto grave o un difetto che dovrai risolvere il prima possibile. Non esitate a spendere se necessario.

Pesci

L’inattività ti fa impazzire. Se non riesci a sopportarlo, cerca soluzioni ma non trascinare gli altri, almeno se non lo vogliono come te. Oggi ti troverai di fronte a una situazione confusa in campo economico. Il consiglio è di sapersi fermare per tempo se non si riescono a chiarire i punti oscuri della questione in questione. Sta arrivando il momento di ripensare alla tua situazione lavorativa. Passano i mesi senza che tu ti senta a tuo agio al lavoro e questo sta influenzando la tua vita in generale.