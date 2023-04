Oroscopo Paolo Fox domani 17 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti aspetta una giornata di forti contrasti, anche se fortunatamente migliorerà nettamente. Al mattino ti alzerai di cattivo umore o almeno più teso o “agitato” del solito, ma a poco a poco le tendenze favorevoli finiranno per imporsi e ti aiuterà anche che nel pomeriggio tu riceva ottime notizie .

Vergine

La Luna si troverà oggi in una brutta situazione cosmica e ciò farà tornare di nuovo le vostre preoccupazioni o ossessioni, soprattutto quelle legate al lavoro e ai vostri impegni quotidiani. All’esterno ti sentirai bene con i tuoi cari, anche se dentro nasconderai preoccupazioni e preoccupazioni.

Bilancia

Hai davanti a te una giornata che può diventare molto felice se fai solo un po’ da parte tua. La vita sentimentale vi riserverà una piacevolissima sorpresa e il campo sarà fertilizzato affinché possiate vivere momenti preziosi in amore o con i vostri cari. Oggi devi cercare la compagnia, non devi isolarti.

Scorpione

Sei pieno di ottimismo, vitalità e voglia di fare le cose, quindi questo non sarà esattamente un giorno di riposo per te, ma ti immergerai in ogni tipo di attività, anche oggi lo sport o fare qualche tipo di attività sarebbe ottimo per te escursione o semplicemente un viaggio. Sarà un giorno fortunato.