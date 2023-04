Oroscopo Paolo Fox domani 18 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questa settimana ti porterà una vittoria su uno dei tuoi nemici, o almeno avrai la possibilità di annullarlo. È una settimana molto positiva da non perdere, poiché in questi giorni è probabile che otterrai più di quanto hai ottenuto in molti mesi precedenti. Arriva il momento di raccogliere frutti abbondanti.

Vergine

Oggi inizierai la settimana con maggiore fiducia in te stesso e nelle tue possibilità, il successo o il riconoscimento lavorativo ti aspettano e qualcosa dentro di te sente che i tuoi sforzi di tanti mesi fa potrebbero essere premiati molto presto. Niente e nessuno potrà opporsi a quel trionfo che tanto meriti e che non è arrivato.

Bilancia

Il tuo tatto e la tua diplomazia abituali oggi saranno sostituiti da un atteggiamento molto più audace e grintoso, una tendenza a prendere l’iniziativa e persino a correre rischi molto maggiori del solito, tutto a causa dell’influenza avversa di Marte. Devi stare attento con piccoli incidenti o lesioni.

Scorpione

L’inizio della settimana sarà segnato per te da una preoccupazione per il denaro e le questioni finanziarie, che non andranno come avevi programmato. Ma presto scoprirai che in realtà tutto sta andando alla grande, solo che le cose non stanno andando così velocemente come pensavi inizialmente, dovresti essere più calmo.