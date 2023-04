Oroscopo Paolo Fox domani 18 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi troverai la risposta ad un problema lavorativo che ti assilla da tempo, saprai finalmente quale direzione prendere o quale strada scegliere. Dovresti fidarti di più del tuo intuito perché grazie ad esso scoprirai il percorso che ti porterà finalmente al successo. Arriva una bella sorpresa per te.

Capricorno

Fai attenzione ai tradimenti o alle cospirazioni. Anche se vedi che stai per raggiungere il successo o raggiungere l’obiettivo, non fidarti perché potrebbe non essere così vicino come pensavi e oggi potrai vederlo chiaramente perché i tuoi nemici cercheranno di entrare a tradimento nel tuo via e porta via ciò che ti appartiene solo a te.

Acquario

Oggi sarà per te un giorno di grandi sogni e speranze, anche se non di grandi traguardi. Vedrai molto chiaramente cosa vuoi fare e fino a che punto potresti spingerti, tuttavia, ciò su cui non ti sarà chiaro è come raggiungerlo e realizzare tutte le tue aspirazioni. In ogni caso è una giornata molto positiva e preannuncia qualcosa di buono.

Pesci

L’inizio della settimana non sarà molto piacevole per te perché avrai un controllo di realtà molto doloroso e ti renderai conto che ci sono alcune cose su cui ti eri sbagliato, inoltre probabilmente riceverai delle brutte notizie legate al lavoro o alla vita finanziaria. situazione. Ora prevale la prudenza.