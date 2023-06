Oroscopo Paolo Fox domani 18 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Non inizierai la giornata con il piede giusto, sarai di cattivo umore e inoltre le cose tenderanno ad andare male. Tuttavia, tutto cambierà chiaramente in meglio con l’avanzare della giornata, tra l’altro perché ti aspettano esperienze molto piacevoli in amore, famiglia e vita intima in generale. Abbi un po’ di pazienza.

Toro

Questa giornata avrà due momenti abbastanza diversi per te, anche se fortunatamente passerà da meno a più. Al mattino sarai un po’ malinconico, introverso e preoccupato per diverse questioni. Tuttavia, nel pomeriggio tutto andrà molto meglio e avrai piacevoli sorprese dalla tua famiglia e dai tuoi cari.

Gemelli

Non rilassarti troppo, pensi di aver lasciato i tuoi nemici nel fango e di aver trionfato su chi ti perseguitava, ma in realtà non è così, hai vinto solo una piccola battaglia. Alla fine, senza dubbio, la vittoria sarà tua, ma quella fine non è ancora arrivata e se non sei in grado di vederla, molto presto avrai dei problemi.

Cancro

La tua tendenza a vivere nel tuo mondo di sogni e fantasie può portarti a dispiegare grandi energie in questioni che ti daranno poco o nessun beneficio materiale, e alla lunga finiranno per causarti frustrazione. Oggi potresti un giorno avere qualcosa di brutto, non perché nessuno ti faccia niente, saresti tu il vero nemico.