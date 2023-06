Oroscopo Paolo Fox domani 18 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Anche se il fine settimana inizia oggi, per te sarà un giorno lavorativo o un giorno strettamente correlato al lavoro. Forse organizzi qualche incontro festivo con i tuoi colleghi o i tuoi capi, ma questa è davvero una manovra orientata al lavoro. In ogni caso, sei in un momento abbastanza favorevole e appagante.

Capricorno

Sei in un momento fortunato in cui le cose andranno come vuoi e vorresti, o almeno ci andrai molto vicino. Stai anche vivendo un momento di certa illusione e ottimismo, e questo è raro per te perché il tuo carattere è molto più pessimista. Ottima giornata per viaggiare.

Acquario

Questo sarà un giorno per te molto più orientato a dare che a ricevere, a sacrificarti per una persona amata o addirittura a rinunciare a qualcosa che hai o desideri in modo che qualcun altro possa averlo. In fondo oggi mostrerai il meglio di te stesso e saprai come essere all’altezza dell’occasione. Ma anche l’amore ti causerà un po’ di dolore.

Pesci

Sei sempre disposto a fare ogni tipo di sacrificio per le persone che ami, e soprattutto per il tuo partner, e oggi avrai l’opportunità di vivere qualche momento di questo tipo. Il problema è che passi la vita a darti l’un l’altro e poi non vedi in loro la corrispondenza che vorresti. Ma è il tuo destino.