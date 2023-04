Oroscopo Paolo Fox domani 19 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La Luna transiterà oggi nel tuo segno e questo rafforzerà ulteriormente il tuo lato emotivo e impulsivo, avrai una maggiore tendenza a lasciarti trasportare dal cuore che dalla testa e questo potrebbe portarti a sbagliare o prendere una decisione pessimo passo, soprattutto nel pomeriggio, quando ti ritroverai un po’ più nervoso o arrabbiato.

Toro

Anche se non c’è dubbio che stai attraversando un buon momento e poco a poco la tua vita si sta incanalando verso strade migliori, tuttavia oggi l’influenza della Luna non ti farà bene e potrebbe portarti inconsciamente a stati emotivi negativi, oppure Forse questi saranno migliorati se li avevi già in precedenza.

Gemelli

Questa giornata inizierà molto promettente per te e infatti ti aspetta una mattinata molto favorevole al lavoro e in altri affari mondani. Tuttavia, allora tutto potrebbe andare storto a causa di discussioni inaspettate, conflitti e problemi, sia sul lavoro che forse nelle tue relazioni personali e familiari.

Cancro

La tua personalità è governata e governata soprattutto dal cuore e dalle emozioni, per questo solitamente non segue le strade che percorrono le altre persone. In questi giorni hai avuto dei momenti di depressione o malinconia, comunque oggi sarà una giornata difficile per molti, ma ti sentirai molto meglio.