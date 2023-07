Oroscopo Paolo Fox domani 19 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Nelle prossime settimane, sarai più concentrato sulla tua ricchezza: liquidità, potenziali guadagni, beni e proprietà, compresi i tuoi beni. È tempo di pensare a come aumentare i tuoi profitti e prenderti cura di ciò che già possiedi. L’attuale configurazione astrale potrebbe incoraggiarti a interrompere una particolare relazione che in realtà non sembra andare da nessuna parte. Potresti sentirti in colpa anche solo per averlo, ma qualcosa che accade oggi ti permette di vedere la verità di ciò che sta accadendo.

Toro

Il sole è nel tuo segno per le prossime settimane, dandoti la possibilità di ricaricare le batterie per il resto dell’anno! Questa è la tua occasione per rigenerarti. Inoltre, attirerai situazioni vantaggiose e persone importanti per te. Un incontro inaspettato potrebbe farti incontrare qualcuno che una volta conoscevi, ma che non avresti mai pensato di incontrare di nuovo. Può essere uno shock e avresti preferito avere una sorta di avvertimento, tuttavia, scoprirai che hai ancora molto da condividere.

Gemelli

Dal momento che il tuo compleanno si avvicina, significa che il tuo anno personale sta volgendo al termine. Usa le prossime settimane per pianificare ciò che desideri per il tuo nuovo anno. Oggi potresti voler ottenere alcuni consigli su alcune questioni all’interno della tua relazione che potrebbero averti preoccupato di recente. Prendi molto sul serio questo aspetto del tuo partner e non vuoi saltare alle conclusioni sbagliate. Discuterne con qualcuno con esperienza in questo settore può aiutarti a decidere i tuoi prossimi passi.

Cancro

Ti senti incline a vedere i difetti nella tua relazione attuale e forse ad essere più critico del solito. L’attuale configurazione astrale vi incoraggia a pensare molto attentamente alle vostre motivazioni e anche a determinare se soddisfate i bisogni degli altri. Se sei single, saranno momenti da godere, non solo la compagnia di vecchi amici, ma potresti anche partecipare a nuove attività, dove diventerai molto popolare.

Leone

Oggi brillerete della vostra luce e farete una buona impressione sui genitori o sulle persone che detengono autorità. Tenderai a pensare molto in profondità, in contrasto con la tua solita capacità di attenzione, che assomiglia a quella di una cavalletta. L’attuale allineamento planetario ti sta aiutando a considerare di lanciarti in una certa relazione. In questo momento, potresti tendere a vedere più punti contro che a favore. Parlare delle cose potrebbe aiutare, purché le critiche siano costruttive.

Vergine

Sei desideroso di espandere i tuoi orizzonti. Viaggiare e vedere il mondo o aprirsi a nuove esperienze è quello che si desidera. Vuoi saperne di più, vedere di più e trovare persone affascinanti. Esplora i canali di pubblicazione, i media, la medicina e la legge. In amore, l’attuale configurazione astrale può incoraggiarti a nascondere i tuoi pensieri e sentimenti più profondi dietro una barriera impenetrabile. Potresti avere uno stato d’animo molto introspettivo, che non aiuterà la comunicazione con il tuo partner attuale o potenziale.

Bilancia

Oggi ti sentirai appassionato della vita. Il sesso sarà acceso e le conversazioni saranno intense. Se hai un partner, potrebbe sorgere un problema irrisolto del passato e causare un malinteso. Fai il possibile per risolverlo in modo che non contamini questo giorno. Otterrete un legame più forte mentre superate i problemi insieme. Se non hai una relazione ti sentirai più a tuo agio a stare a casa. L’auto-miglioramento sarà la direzione da seguire. Questo aprirà la strada all’amore. Sii paziente. Il momento giusto sta per arrivare.

Scorpione

Qualcuno potrebbe aver sottovalutato la tua capacità di arrabbiarti pensando che, a causa del tuo temperamento calmo, non dirai nulla se cercheranno di manipolare i tuoi sentimenti. Tuttavia, oggi in particolare, non siete dell’umore giusto per essere sfruttati e lo chiarirete. Questo ti darà la capacità di coloro che potrebbero essere un problema. Se non hai un partner, ti concentrerai maggiormente sulle amicizie strette. Cercherai anche di migliorare il tuo tipo di relazione con una di quelle persone che potrebbero essere speciali.

Sagittario

Vuoi essere più efficiente in modo che le tue azioni siano efficaci e produttive. Questo è il motivo per cui penserai a come fare le cose in modo più efficiente la prossima settimana. L’allineamento dei pianeti oggi potrebbe sorprenderti con una rivelazione sulla tua vita amorosa. Puoi continuare con un’avventura in cui insisti nel vedere tutto in rosa. Ma potrebbe succedere qualcosa che ti ricorda che niente e nessuno è perfetto, quindi sii vigile.

Capricorno

Non preoccuparti se alcune notizie sorprendenti oggi ti fanno seriamente riconsiderare il motivo per cui sei con il tuo attuale partner. Il movimento dei pianeti porta chiarezza, ma forse, non prima di aver perso la pazienza. È necessario che tu capisca qualcosa di più sulle motivazioni del tuo partner e anche sulle tue per essere coinvolto con lei. Vedetela come un’esperienza in più che vi fa crescere e non guardatevi indietro.

Acquario

Oggi potresti scoprire un difetto lampante in una relazione che sembrava andare molto bene. Tuttavia, questa non deve essere la fine della questione. Se entrambi sentite di prendervi davvero cura l’uno dell’altro, sarete in grado di risolvere facilmente il problema, anche se richiederà un po ‘di coraggio e determinazione da parte di entrambi. Quindi mettiti al lavoro! Anche le relazioni familiari, i traslochi residenziali o le opportunità di rinnovamento potrebbero essere all’ordine del giorno.

Pesci

Potresti sentirti incredibilmente irritato oggi. Il minimo commento del tuo partner potrebbe metterti in uno stato di tensione. Forse è una buona idea andare da soli in un posto tranquillo dove è possibile ricaricare le batterie. Forse una passeggiata nella natura, una lezione di yoga, un massaggio o un po ‘di meditazione, ti lasceranno più dolce di una torta. Se stai cercando una relazione, potresti essere fortunato con un appuntamento che hai pianificato. Fai attenzione e non innervosisci.