Oroscopo Paolo Fox domani 19 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Sei in un momento eccellente, e stai anche avanzando a poco a poco verso il meglio. È molto probabile che da qui al fine settimana avrai qualche grande gioia o qualche colpo di fortuna sul lavoro o sulle finanze. Ma dovresti essere più prudente, anche se non ti senti incline a farlo, i tuoi nemici stanno aspettando che tu fallisca.

Vergine

Sebbene la fortuna di solito non sia molto presente nella tua vita, tuttavia, in questo momento puoi raccogliere i frutti di grandi sforzi e sacrifici che stai facendo da molto tempo, e non solo quando si tratta di lavoro e affari mondani. , ma anche nel campo più intimo. Attenzione all’invidia.

Bilancia

Buona fortuna grazie all’aiuto di amici e persone che credono in te. Oggi puoi trascorrere una giornata davvero molto piacevole e proficua, ma soprattutto perché sai conquistare, con grande abilità, il favore e l’amicizia di persone di cui hai bisogno dell’aiuto o della protezione. Arrivando a un obiettivo, i tuoi sforzi perseveranti culmineranno nel successo.

Scorpione

Stai molto attento, anche se so bene che tenderai a fare il contrario. Marte e Plutone, i tuoi pianeti dominanti, sono molto in contrasto tra loro e in questo momento la loro energia è più distruttiva che costruttiva, quindi devi stare attento e soprattutto riflettere prima di farle. Non lasciarti dominare dagli impulsi.