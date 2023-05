Oroscopo Paolo Fox domani 19 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Ora e per i prossimi 10 giorni circa, le stelle saranno molto confuse e dovresti agire con prudenza, anche se il problema è che ti sentirai spinto a fare il contrario. Cerca di non crearti nemici, magari adesso non gli dai importanza, ma poi, quando avrai freddo, te ne pentirai.

Toro

Con il Sole e Giove, i due migliori influssi astrali, insieme nel vostro segno, vi divertite davvero a prendere ogni tipo di iniziativa e, in generale, a lanciarvi nella lotta per i vostri sogni più intimi. Ma non lasciarti trasportare da un entusiasmo eccessivo, non cercare un successo troppo veloce o apparente.

Gemelli

Momento di shock o conflitto, i tuoi interessi o le tue aspirazioni possono scontrarsi con quelli di un’altra persona o entità. Ti troverai di fronte a un dilemma e dovrai prendere una decisione difficile, ma se vuoi farla franca devi usare la tua intelligenza, non è questione di forza ma di furbizia. Non fidarti delle soluzioni facili.

Cancro

L’influenza di Giove ti aprirà gradualmente un momento più armonioso e favorevole, ma non cercare successi rapidi o cambiamenti improvvisi. Anzi, in questi prossimi giorni le stelle sono in dissonanza e ora vi conviene stare un po’ più in disparte, arriverà il momento delle grandi iniziative.