Oroscopo Paolo Fox domani 19 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questa nuova settimana che inizia oggi sarà molto segnata dall’influsso avverso di Nettuno, cercate quindi di guidarvi con la testa e di lasciare un po’ da parte impulsi e intuizioni, poiché se in altri momenti questi vi hanno portato a raggiungere grandi successi ora potrebbero condurti per sentieri sfortunati.

Toro

Inizia per voi una settimana molto favorevole e fortunata in ambito lavorativo e sociale, alcuni giorni in cui abbonderanno i sogni che finalmente si realizzano e raccoglierete il frutto di tanti sforzi. Sarà anche molto favorevole se dovrai fare un viaggio inaspettato. È il momento ideale per prendere iniziative.

Gemelli

In questa settimana che inizia dovreste agire con maggiore prudenza per quanto riguarda gli affari e le questioni finanziarie in generale, poiché sarà sotto il dominio di un Nettuno dissonante. Hai un ottimo intuito, ma in questi giorni cerca di non ricorrervi, ora è la tua fredda intelligenza che deve indirizzare le tue attività.

Cancro

Nella settimana che ora inizia, Nettuno sarà molto potente, ma la sua energia sarà piuttosto negativa, e di conseguenza, in molti momenti, senza alcun vero motivo, avrai la tendenza a cadere in stati malinconici e a vedere le cose con più drammaticità di come sono realmente. Usa il tuo cervello.