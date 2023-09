Oroscopo Paolo Fox domani 2 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non rimandare le cose per dopo, il passare del tempo procura solo posti di lavoro e problemi che ingrassano. Fai i compiti prima, meglio è. La tua attuale situazione sentimentale ti fa sentire il bisogno di essere supportato, ma non credere a tutto quello che ti dicono. Può essere il frutto della compassione. Una persona che fino ad ora avete apprezzato molto si intromette nella vostra relazione. Non lasciare che metta a repentaglio ciò che ti è servito così tanto tempo per costruire.

Approfitta del periodo di fortuna che stai attraversando per mettere al sicuro un po’ il futuro. Non dimenticare di mostrare gratitudine a coloro che ti aiutano. Tuttavia, oggi sul tuo posto di lavoro si annida l’incertezza e ciò ti costringe a vivere con più tensione del solito. Il tuo corpo inizierà a notarlo molto presto. Fidati delle persone che hanno più scambi di te. L’innovazione è positiva, ma deve essere integrata con la voce dell’esperienza per evitare errori evidenti.

Gemelli

Prestare denaro non è sempre il miglior aiuto, anche se te lo chiedono. A volte un buon consiglio è molto più efficace se la persona che ne ha bisogno sa accettarlo. Non prestare troppa attenzione alle persone che parlano male di tutti, cerca di giudicare da solo e solo in quelle occasioni in cui non hai altra scelta. Il delicato equilibrio di forze che finora esisteva sul vostro posto di lavoro sta vacillando. D’ora in poi i conflitti saranno sempre più espliciti.

Cancro

Non escludere le questioni familiari dal loro ambito, nessuno è interessato a ciò che colpisce i tuoi cari. Alcuni di loro potrebbero sentirsi offesi. Oggi subirai un taglio nella tua autonomia, nella tua capacità di prendere decisioni da solo. Qualcuno sta controllando i tuoi movimenti e le tue iniziative sul lavoro. Approfitta del tempo che hai libero al lavoro per lanciare progetti che possano rendere più redditizio il lavoro che già svolgi.