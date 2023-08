Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Giorno incline all’irritabilità, soprattutto nel pomeriggio. Prova a misurare le tue risposte a casa, perché il tuo partner non è da biasimare per quello che ti succede. I lievi problemi di salute, i disagi che non ti lasciano, non sono altro che un monito per i marinai affinché prendano misure per migliorare la qualità della tua vita. Giornata tranquilla in ogni modo. Non sono previsti grossi problemi, quindi approfittane per praticare qualche sport o qualche hobby abbandonato.

Toro

A volte è più facile adattarsi al ritmo che stabilisce il tuo partner piuttosto che cercare sempre di imporre il tuo. Lasciati andare almeno per un po’, avrai pace. Le spese inutili, anche se sono per pochi soldi, indicano che hai un problema che stai cercando di coprire attraverso il consumo. Affronta i tuoi problemi a testa alta. Oggi tenderai a demoralizzarti perché non riesci a capire qualcosa di veramente complicato. Lascialo per un altro giorno in cui la tua mente sarà più sveglia.

Gemelli

A volte hai l’impressione di camminare in tondo, perché non vai né avanti né indietro. Questo perché le tue rigide linee guida limitano notevolmente le tue possibilità. Anche se si tratta sempre di cose senza importanza, le discussioni iniziano a diventare un’abitudine in casa tua. Parlane con il tuo partner. Il senso della diplomazia sarà una delle tue qualità più potenti oggi. Usato bene, ti fornirà molte risorse per ottenere un contratto.

Cancro

Questo è il momento delle opportunità di lavoro e delle ricchezze economiche, anche se sulla via dell’amore non ti sei imbattuto in buone notizie per settimane. Se oggi hai un incontro o l’obbligo di esprimere le tue opinioni, fai in modo che il tuo linguaggio sia carico di messaggi positivi, anche se fai critiche costruttive. Tenersi occupati sarà una buona medicina per dimenticare un recente infortunio sentimentale. Solo il tempo può guarirla. Sforzati di farlo andare veloce.