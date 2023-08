Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Abbi un po’ di pazienza oggi e non mostrare le tue carte in anticipo o perderai la partita in poche mani. Cattive notizie per quanto riguarda un investimento. Usare il credito è una risorsa tanto facile quanto pericolosa. Faresti meglio a cercare di adeguare i tuoi acquisti alla tua liquidità, altrimenti spenderai più di quanto puoi sopportare ora. Cerca di superare le difficoltà causate dall’incomprensione del tuo partner. Parla onestamente e otterrai risultati migliori e più supporto.

Vale la pena rischiare un po’ di più, perché altrimenti potresti perdere una grande opportunità che arriverà da dove meno te l’aspetti. Questo è un buon momento per scappare dai combattimenti e riprendersi bene dalle ferite. Presto potrai tornare a combattere con illusioni e forza rinnovata. Momenti di instabilità finanziaria, di incertezza economica che ti causeranno grande malessere. Metti ordine nei tuoi conti e cerca soluzioni solide e durature.

Bilancia

Unisci i percorsi fantasiosi e poco conosciuti alle ricette che ti hanno sempre dato risultati. Il mix, ben fatto, non può mai deluderti. Non complicare inutilmente la tua vita, che è piuttosto complessa di per sé. Scappa da guai e impegni che non sono inevitabili. Guadagnerai salute. L’accredito professionale che tanto cercavi oggi arriverà all’improvviso. Questo riconoscimento significherà molto più lavoro, ma lo farai con grande piacere.

Scorpione

La tua mancanza di pazienza può portarti a prendere decisioni oggi senza pensarci abbastanza. Prova ad aspettare un po’ per vedere come si svolgono gli eventi. Le buone date per i cambiamenti di ambiente si stanno avvicinando. Forse un lungo viaggio, un cambio di indirizzo o anche di una località possono essere il motivo di una nuova vita. Non discutere i tuoi problemi personali con persone che non sanno come mantenere i segreti, o te ne pentirai molto. Il silenzio ti porterà più benefici.