Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Se continui a perdere tempo in divertimenti inutili durante le ore di studio, non raggiungerai mai i tuoi obiettivi. Ogni giorno che passa, l’opportunità di andare avanti se ne va. Rischio di fallimento nel campo del lavoro. Uno dei tuoi progetti sta per crollare e devi darti l’opportunità di abbandonarlo prima che ti trascini verso il basso. State molto attenti alle apparenze, perché oggi possono giocarvi uno scherzo. Prova a grattare sulla superficie in modo da poter vedere bene il vero colore.

Un nuovo equilibrio di forze nel tuo partner può metterti in cattiva luce se non agisci rapidamente e non ti muovi nella giusta direzione. Prenditi cura delle bugie. Le persone intorno a te chiedono da molto tempo che tu presti maggiore attenzione a loro. Se non ti prendi cura delle tue relazioni, possono rovinarsi presto. Se continui a giocare d’azzardo, finirai in guai seri. Invece di scappare sistematicamente, affronta le difficoltà il prima possibile o fallirai.

Acquario

Le nuove circostanze che si verificano sul lavoro ti pongono in una situazione di debolezza rispetto alle posizioni passate. Ti aspetta molto lavoro. Se sai esattamente cosa vuoi, se sei fedele a te stesso in questo senso, comunicalo chiaramente agli altri, così non ci saranno malintesi in seguito. Devi concentrarti per poter affrontare la giornata con maggiori vantaggi, ultimamente sei stato troppo sprovveduto. Provalo e vedrai presto i risultati.

Pesci

Iniziare a programmare la tua vacanza ti aiuterà a liberarti dalle tensioni che, seppur superficiali, ti stanno causando qualche angoscia. Spiaggia o montagna? Non perdere la speranza ora e confida nella tua capacità di risolvere situazioni difficili. Gettare la spugna ti porterà solo una delusione dopo l’altra. Fai attenzione a portare a termine ogni progetto che intraprendi prima di iniziarne uno nuovo, altrimenti commetterai errori che mineranno la credibilità della tua carriera professionale.