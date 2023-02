Oroscopo Paolo Fox domani 21 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Leone

Gran parte delle tue grandi paure e preoccupazioni in relazione al sesso non hanno un vero fondamento. Non appena sarai nel mezzo dell’attività, lo vedrai rapidamente. Oggi inizierà un periodo della tua vita in cui potrai gettare le basi per costruire solide strutture. A poco a poco acquisirai sicurezza e questo ti renderà più forte. Usa il tuo miglior senso dell’umorismo oggi per uscire da una situazione compromettente, che per ragioni al di fuori del tuo controllo ha raggiunto estremi di tensione che non corrispondono alla realtà.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Vergine

Fai in modo che questo non sia solo un altro giorno, fuggi dalla routine dei bar e cerca nuove sensazioni all’aria aperta. Il tuo spirito ti ringrazierà. Attenzione a cadute e scivolate. Oggi incontrerai una persona che può essere fondamentale nella tua vita. Può portarti nuove aspettative lavorative e stabilità economica che hai sempre cercato. Finalmente si cominciano a vedere i conti in chiaro in campo economico. Ma ricorda che il controllo della spesa è una corsa a lunga distanza, non uno sprint per risolvere problemi specific

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Bilancia

Oggi ti comporterai in modo eccessivamente severo con una persona che ha commesso un errore, forse tuo figlio. Misura bene le conseguenze della tua inflessibilità, può essere un bene e un male. Il labirinto inizia a schiarirsi e l’uscita è più vicina che mai. Cerca di non prendere la strada sbagliata negli ultimi passaggi e non fidarti degli uomini dell’Ariete. Non incoraggiate false speranze in campo sentimentale nelle persone che intendono instaurare rapporti con voi. Metti in chiaro fin dall’inizio che non hai alcun interesse.

Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio Scorpione

Una relazione iniziata di recente prende un corso troppo veloce per i tuoi gusti. Metti fine agli impegni e suggerisci al tuo partner di prendersela comoda. Sebbene le decisioni che prendi nell’ambiente familiare non siano ampiamente applaudite, mantieni le tue scommesse. Alla fine, finiranno per riconoscere che avevi assolutamente ragione. Lasciati sedurre da un piano che ti darà molte soddisfazioni e dimentica per un giorno tutti i corsetti che ti legano per tutta la settimana. Questo ti aiuterà ad andare avanti.