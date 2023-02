Oroscopo Paolo Fox domani 23 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Ariete

La Luna formerà aspetti molto favorevoli per il tuo segno oggi e questo ti porterà come risultato una giornata eccellente, anche se ovviamente dovrai fare la tua parte. Sarà un grande giorno nel caso in cui dobbiate prendere decisioni o iniziative importanti, o dovete affrontare una situazione incerta o pericolosa.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Toro

Gli influssi astrali di oggi ti saranno particolarmente favorevoli perché rimuoveranno o allontaneranno un nemico o qualche altro tipo di pericolo, oppure gli eventi si svilupperanno in modo tale che i tuoi avversari o nemici non avranno altra scelta che togliersi la maschera. Potrai trionfare su coloro che desiderano farti del male.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Gemelli

Ancora una volta stai affrontando una giornata estenuante e stressante, anche se non sarà negativa ma piuttosto il contrario. Mercurio, il vostro pianeta dominante, è alquanto afflitto e ciò causerà l’accumulo di problemi e tensioni intorno a voi, anche se non sarà un ostacolo affinché tutto si risolva con successo e risplenda per voi alla fine.

Oroscopo Paolo Fox 23 febbraio Cancro

Questo potrebbe essere un giorno magnifico per te se sai come approfittarne, perché anche se i pianeti ci inviano le loro migliori influenze, dobbiamo fare qualcosa da parte nostra. La Luna formerà aspetti eccellenti con i migliori pianeti e questo ti farà sentire benissimo e molto più ispirato e intuitivo del solito. Successi del lavoro.