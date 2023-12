Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il 2024 inizia con una scossa di energia per gli Arieti. Sarà un buon momento per iniziare nuovi progetti e per mettere in pratica le tue idee. L’entusiasmo sarà la tua migliore alleata, quindi sfruttalo al massimo. Sul fronte sentimentale, potresti fare nuove conoscenze interessanti.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, il nuovo anno inizia con una maggiore stabilità. Le questioni finanziarie saranno al centro dell’attenzione, e sarà il momento ideale per pianificare i tuoi obiettivi finanziari. Nel complesso, sarà un periodo tranquillo e positivo.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli iniziano il 2024 con una spinta alla comunicazione. Sarà un momento favorevole per esprimere le tue idee e condividere i tuoi pensieri con gli altri. Anche i viaggi potrebbero essere nell’aria, quindi tieni d’occhio le opportunità di esplorare nuovi luoghi.





Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per i Cancro, l’inizio del nuovo anno potrebbe portare qualche sfida sul fronte delle relazioni personali. È importante comunicare apertamente e risolvere eventuali malintesi. Sul lavoro, cerca di mantenere un approccio equilibrato per evitare situazioni stressanti.