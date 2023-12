Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il 2024 inizia con un’enfasi sulla tua carriera, Leone. È il momento ideale per fissare obiettivi professionali e concentrarsi sul progresso. La tua determinazione ti porterà lontano. In amore, potresti fare incontri intriganti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le Vergini iniziano l’anno con una maggiore chiarezza mentale. È il momento di prendere decisioni importanti e di seguire la tua intuizione. La tua salute sarà una priorità, quindi cerca di adottare uno stile di vita sano.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per le Bilance, il nuovo anno porta con sé opportunità finanziarie interessanti. Potresti ricevere una proposta o un investimento vantaggioso. Tieni gli occhi aperti e non lasciarteli sfuggire. In amore, la passione sarà al suo apice.





Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il 2024 inizia con un focus sulle relazioni per gli Scorpioni. Sarà un momento ideale per rafforzare legami esistenti e per fare nuove amicizie. L’empatia sarà la tua arma segreta per gestire eventuali conflitti.