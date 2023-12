Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittari iniziano il nuovo anno con una maggiore fiducia in se stessi. Sarà il momento di mettere in pratica i tuoi progetti e di puntare in alto. Non lasciarti scoraggiare dalle sfide, perché sei pronto per superarle.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i Capricorno, il 2024 inizia con una maggiore armonia familiare. Sarà un periodo ideale per risolvere questioni domestiche e per trascorrere del tempo di qualità con i tuoi cari. Sul fronte lavorativo, cerca di mantenere un equilibrio tra vita e carriera.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario iniziano il nuovo anno con nuove idee e prospettive. Sarà un momento favorevole per esplorare nuove opportunità e per seguire la tua creatività. Mantieni un atteggiamento aperto e sii disposto a imparare dalle esperienze.





Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci iniziano il 2024 con una maggiore serenità interiore. Sarà il momento di concentrarsi sul benessere emotivo e spirituale. La meditazione e la riflessione ti aiuteranno a trovare la pace interiore. In amore, potresti fare incontri significativi.