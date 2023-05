Oroscopo Paolo Fox domani 24 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi vi sveglierete particolarmente grintosi e disposti ad affrontare tutti i tipi di problemi, sia lavorativi che mondani, oltre che emotivi e personali. Se fai un viaggio dovresti stare attento, potrebbe esserci un piccolo incidente o forse la tua auto potrebbe rompersi. Ma non sarà una brutta giornata.

Capricorno

Siete in un ottimo momento, oppure state ponendo le basi perché ciò avvenga molto presto, grazie ad un magnifico afflusso di Giove e Saturno. Inoltre, le cose che realizzi ora nel tuo lavoro tenderanno a consolidarsi. Ora è il momento di attivarsi e prendere iniziative, o raccogliere i frutti di ciò che è già stato seminato.

Acquario

Il tuo è il segno più dotato per l’amicizia e ora stai vivendo un periodo molto fortunato per coltivare questo tipo di relazione o incorporare nella tua vita una nuova amicizia che ti porterà molte cose buone, sia nella sfera umana che in quella materiale . . In realtà raccoglierai quanto hai dato.

Pesci

La tua natura è profondamente emotiva e la presenza di Saturno nel tuo segno ti farà provare spesso stati d’animo bassi o emozioni negative, anche se in realtà non c’era una solida causa per questo. È probabile che oggi il tuo amore o la tua vita familiare ti causino rimpianti o preoccupazioni.