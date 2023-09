Oroscopo Paolo Fox domani 24 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Siete fortunati perché da oggi il Sole inizierà a transitare nell’undicesima Casa e ciò vi porterà l’aiuto o la protezione di amici e persone che vi amano, principalmente in ambito lavorativo e mondano. Ti porterà anche fortuna o maggiori opportunità affinché le cose vadano come vorresti.

Capricorno

Da oggi e nelle prossime settimane le questioni lavorative assumeranno maggiore importanza a causa del passaggio del Sole nella decima casa del Capricorno, e maggiori saranno le probabilità di ottenere successo o riconoscimenti, oppure ottenere la protezione o l’aiuto di qualcuno potente. La fortuna sarà con te.

Acquario

Il passaggio del Sole nella nona casa dell’Acquario, che inizierà oggi e durerà un mese intero, vi porterà maggiore fortuna e agio in tutti gli ambiti della vostra vita, ma soprattutto nel caso in cui dobbiate viaggiare all’estero. Sarà un periodo ideale per spostarsi, prendere iniziative o apportare cambiamenti importanti.

Pesci

Grazie ad un nuovo transito solare inizierà per voi un periodo di maggiore pace interiore e forse anche esteriore, inoltre sarete più preparati a lottare per realizzare i vostri sogni, soprattutto in campo sentimentale e in altri ambiti legati anche alla vita intima. . Ti arrivano settimane più piacevoli e felici.