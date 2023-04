Oroscopo Paolo Fox domani 25 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

La giornata sarà dominata da influenze contraddittorie. La tua mente andrà in un modo, ma il tuo cuore andrà in un altro. Pertanto, Ariete, ti chiederai come queste due esigenze possano essere conciliate. Non dovresti provare a decidere su uno di loro. La cosa migliore che puoi fare è usare moderazione e cautela nella scelta che fai. Quindi date il tempo di districare queste apparenti contraddizioni e le prove emergeranno.

Toro

Oggi, la fortuna e la felicità potrebbero arrivare molto più velocemente e più facilmente di quanto ti aspettassi. Per questo, Toro, dovresti prendere la via della filosofia e guardare le cose da una prospettiva più alta. Devi essere consapevole dell’importanza delle decisioni che potresti prendere. Una vera sfida ti aspetta. Dovresti stare attento a non diventare troppo rigido e mantenere una mente aperta a tutte le possibili opzioni. Qualsiasi atteggiamento di mentalità ristretta potrebbe ostacolare i tuoi progressi.

Gemelli

Durante questa giornata di oggi sarete particolarmente giocosi e intraprendenti. Niente ti divertirà di più che giocare al gatto e al topo e se il topo non è solo, beh… peggio per l’altro. Gemelli, dovresti stare molto attento a non ferire o offendere le tue vittime, anche se in qualche modo danno il loro consenso, potrebbero non seguirti in tutti i tuoi giochi.

Cancro

Oggi dovresti smettere di dire le cose e di non farle. Cancro, questo atteggiamento è molto confuso per le persone intorno a te e ti fa perdere credibilità. Può anche indebolire la fiducia che le persone hanno in te. Per quanto ti riguarda, si tratta più di una mancanza di fiducia che di manovra. Il problema è che non è la lettura che fanno le persone intorno a te. Dovresti stare molto attento e non farti avanti se hai la sensazione che non manterrai le tue promesse.

Leone

La tua emotività sarà al suo apice oggi. Potresti anche, come accade con il latte quando messo sul fuoco, iniziare a bollire in qualsiasi momento se non stai attento. Leone, il modo migliore per evitare tali scivoloni è aprirti agli altri. Non esitate a prendere il telefono per moltiplicare contatti e scambi. Questo darà un quadro positivo e costruttivo all’aspetto più volatile del tuo personaggio.

Vergine

Oggi raggiungerai un punto in cui dovrai prendere una o più decisioni. Il problema è che siete indecisi. Ma non fatevi prendere dal panico perché la posta in gioco è alta e i vostri dubbi sono legittimi. Un passo avanti e due indietro. Vergine, forse quello che ti succede è che hai paura di sbagliare. Pertanto, dovresti prenderti tutto il tempo che vuoi per fare la tua scelta. Tuttavia, non farti prendere dalla complessità del tuo pensiero, poiché rischi di perderti in esso.

Bilancia

Potresti soffrire di un po ‘di ansia oggi. Senza una vera ragione, durante questo giorno ti sentirai nervoso e irrequieto. La verità, Bilancia, è che non saprai come organizzare la tua giornata. Sarà tutto perché hai un po ‘di stanchezza. In particolare, la fatica psichica. La tua testa, più che il tuo corpo, è quella che ha bisogno di una buona vacanza. Quindi nei prossimi giorni dovresti concedergli veri momenti di relax.

Scorpione

Oggi potresti chiamare un amico perché hai grandi difficoltà a superare un problema di pianificazione. Scorpione, devi riorganizzare il tuo spazio vitale. Hai ancora un amico decoratore che potrebbe darti alcuni consigli di cui hai bisogno per rendere il tuo progetto un successo. Dovreste mettervi al lavoro ed entrambi sarete immersi tutto il giorno in grandi opere. Un vero e proprio laboratorio, con pizza e birra in programma.

Sagittario

Può darsi che tu abbia programmato un piacevole viaggio oggi. Forse potrebbe essere una breve visita ad alcuni membri della tua famiglia. A meno che tu non trascorra la giornata in città con il tuo partner. Sagittario, riconosci che hai un reale bisogno di integrarti nell’atmosfera vivace della città per assorbire meglio l’atmosfera popolare. Quindi, dopo un bel pranzo, dovresti fare una passeggiata con lei e camminare per le strade senza meta.

Capricorno

Pazienza, perché i miglioramenti che ti aspettavi nella tua vita domestica, in particolare nella tua camera da letto, potrebbero essere ritardati. Capricorno, il tuo budget potrebbe non permetterti di fare il lavoro o gli acquisti necessari. Dovresti aspettare che i tuoi risparmi aumentino un po ‘. Potresti aver pensato di installare una galleria o una terrazza, ma gli appaltatori non sono facili da trovare. Dovresti darti il tempo di pensare a questi progetti.

Acquario

Oggi, le molteplici possibilità di arredare la tua casa occuperanno la tua mente. Acquario, avrai difficoltà a decidere da dove iniziare. Una semplice riorganizzazione dell’arredamento, gettando una parete divisoria per allargare una stanza, la completa trasformazione della cucina, la costruzione di una terrazza, la sostituzione della vasca da bagno con una moderna cabina doccia … Dovresti cercare di prendertela comoda e non iniziare troppi progetti contemporaneamente.

Pesci

Oggi dovresti stare attento con la tua inclinazione al sarcasmo e all’ironia. Pesci, parlando troppo facilmente attraverso allusioni e immaginando che tutti percepiscano il tuo doppio significato, corri il rischio di screditarti. Anche i tuoi amici potrebbero sospettare qualcosa. Il cinismo funziona per un po’, ma il gioco può diventare amaro e le conseguenze possono essere devastanti. Quindi dovresti contare fino a dieci prima di fare le tue piccole battute.