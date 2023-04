Oroscopo Paolo Fox domani 25 aprile 2023: gli astri perfetti su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Le stelle ti sostengono per realizzare i tuoi sogni d’amore e per ristrutturare una nuova vita. Riuscirai a cambiare tutto ciò che non ti piace in te stesso. Lavorerai di più sul tuo sviluppo intellettuale e spirituale e sarai molto ben preparato per tutto ciò che può accadere nella tua vita. Nessuno avrà potere su di te.

PAROLA SACRA: Espandi

NUMERI FORTUNATI: 30, 4, 14

Vergine

L’amore ti sorprende quando meno te lo aspetti e nel posto più sorprendente. Tieni sempre presente che l’amore inizia con te. Amati molto, ogni giorno di più, valorizzati e mettiti su un altare. So come una fonte satura di amore. Ovunque ti muovi, porta amore, comprensione, tenerezza e affetto.

Bilancia

Ciò che ti è stato negato ora ti è dato. I tuoi talenti nascosti vengono alla luce e questa volta saranno riconosciuti da molti. La tua fede si rafforza e ti rivolgi verso il tuo interno. Per te finisce un ciclo di ricerche e limitazioni. Ti renderai conto che il potere dell’Universo è racchiuso nel tuo cuore.

PAROLA SACRA: Talenti

NUMERI FORTUNATI: 1, 20, 9

Scorpione

Tutto ciò che è nero e oscuro dal tuo ieri diventa radioso, chiaro e bello. Non ti mancheranno i soldi per essere felice e per poter aiutare gli altri. La tua nuova consapevolezza dell’abbondanza e della prosperità ti porterà a moltiplicare le tue entrate e ad approfittare delle opportunità uniche che ti si presenteranno.