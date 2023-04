Oroscopo Paolo Fox domani 25 aprile 2023: lo zodiaco dettagliato su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Uscirai dall’ombra e verrai alla luce se ti proteggi psichicamente, purifichi il tuo ambiente e stai lontano dalle persone dannose, poiché sarai come una spugna che raccoglie tutto ciò che è negativo dall’ambiente. Esegui affermazioni e visualizzazioni positive e vedrai migliorare notevolmente la tua salute fisica e mentale.

PAROLA SACRA: Talenti

NUMERI FORTUNATI: 1, 20, 9

Capricorno

Prenditi il ​​tuo tempo su tutto. Impara a vivere più rilassato. Non vuoi rispettare tutti facendo brutta figura con l’essere più importante del mondo che sei tu. Non abbiate fretta, né nell’azione né nel pensiero. Crea il tuo futuro vivendo intensamente ogni minuto della tua vita.

PAROLA SACRA: creare

NUMERI FORTUNATI: 50, 16, 21

Acquario

Ti ritrovi più saggio che mai. Non ti sentirai più amareggiato o frustrato quando dovrai affrontare sfide, ostacoli, persone difficili o quando le cose non andranno come ti aspetti. La lezione fondamentale di lasciar andare, non combattere o litigare, evitare la guerra sarà messa in pratica da te.

Pesci

Unirai le forze con persone che condividono i tuoi stessi interessi. La tua voce è stata ascoltata. Continua a difendere ciò che ritieni giusto e giusto. Gran parte di ciò che ti aspettavi non è arrivato ed è stato perché non ti andava bene, ma molto di ciò che desideravi si sta materializzando. Aspettati miracoli e accadranno.