Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il Sole forma ottimi aspetti con il vostro segno e da questo momento inizierete a vivere un periodo un po’ più fortunato, soprattutto in ambito intimo e familiare. Le cose andranno come desideri e ora verranno tracciate le strade perché ciò accada. Oggi inizi una settimana abbastanza favorevole, ideale per viaggiare.

Capricorno

Grande attività fisica e intellettuale, anche se in questo caso molto più piacevole o fruttuosa del solito, oppure ti avvicinerai anche con uno stato d’animo molto più positivo. Qualcosa sta cambiando in meglio dentro di te e ti aiuterà non solo a raggiungere il successo materiale e lavorativo, ma anche in tutto ciò che è personale.

Acquario

Tu guardi sempre al futuro, tuttavia, oggi sarà un giorno in cui ti lascerai dominare dalla nostalgia e da un’irrefrenabile tendenza a guardare indietro. È uno di quei giorni in cui a volte bisogna riconnettersi con il passato per guardare di nuovo avanti con più forza. Giornata di alti e bassi emotivi.

Pesci

Non pensare che gridando più forte hai ragione, o che gli altri riconosceranno le cose. Alla fine, in questo modo peggiori le cose. Le manifestazioni di forza di solito non sono molto buone per te e di solito si rivoltano contro di te. Pertanto, se oggi hai un problema serio o un conflitto, non lo risolverai brandendo la spada.