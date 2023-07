Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il Sole è già nel tuo segno, regna in tutto il suo splendore e accresce ulteriormente la tua fortuna e la tua brillantezza prima degli altri. Inizi una settimana che sembra molto positiva per te sia nelle questioni mondane e lavorative che nella vita intima e familiare. Tutto tende ad andare secondo i tuoi desideri più intimi.

Vergine

La tua grande rettitudine e onestà può essere, in molti casi, fonte di problemi per te. Ti piace fare le cose bene e non sei amico dei patti o dei compromessi. In tanti momenti ti sei posto dei problemi, come succederà anche a te oggi, per non voler fare il giro del cerchio o voltarti dall’altra parte, sei troppo radicale.

Bilancia

Oggi la Luna sarà nel vostro segno e vi porterà fortuna, anche se state attraversando momenti di difficoltà o incertezza, sia sul lavoro che nella vita intima, alla fine tutto andrà per il verso giusto e si risolverà. Hai nemici che ti invidiano e cercano di attaccarti alle spalle, ma tutte le loro macchinazioni si rivolteranno contro di loro

Scorpione

Afflizioni o difficoltà nel campo del cuore e dei sentimenti, che ultimamente ti sta dominando completamente, anche se sei riuscito a nasconderlo e chi ti circonda a malapena se ne rende conto. Ma da qualche tempo la vita sentimentale ha assunto un’importanza fondamentale nella tua vita e con enormi alti e bassi.