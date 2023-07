Oroscopo Paolo Fox domani 25 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Una posizione favorevole di Mercurio vi farà travolgere da un eccessivo ottimismo e che vi porterà ad essere avventati oa non prendere le dovute precauzioni. Sarai così sicuro di te stesso che ti dimenticherai di seguire determinate regole o protocolli e alla fine potresti pentirtene. Devi anche mantenere il tuo carattere.

Toro

Vi aspetta una giornata molto fortunata grazie ad una posizione molto favorevole di Giove, anch’esso in Toro. Buona fortuna in relazione al denaro, possibilità di raggiungere un successo che migliora nettamente la tua posizione. Una giornata molto ispirata e fortunata per gli affari mondani, con un possibile colpo di fortuna.

Gemelli

La settimana non inizierà molto bene per te perché sarai sopraffatto da una grande tensione e dovrai anche prendere decisioni difficili in cui c’è molto in gioco. Tuttavia, le maggiori difficoltà saranno dentro di te, anche se all’esterno non te ne accorgi. Cerca di calmare e centrare la tua mente.

Cancro

Probabilmente sei il segno più sensibile dello zodiaco, tuttavia purtroppo ci sono situazioni in cui non hai altra scelta che farti valere e affrontare i problemi con coraggio e determinazione. Non puoi sempre far vedere agli altri la tua grande sensibilità perché potrebbero prenderla come un segno di debolezza.