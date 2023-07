Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 25 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti avere una discussione seria con il tuo partner. Anche se ti costa, forse dovresti affrontare una volta per tutte la delicata questione delle tue finanze personali. A nessuno piace parlarne, ma molte coppie si lasciano perché non hanno risolto chiaramente questi problemi. Non aspettare oltre per sollevare la questione, ma per favore sii abbastanza gentile da rispettare il loro punto di vista, anche se molto diverso dal tuo.

Toro

Se sei single, la meravigliosa congiunzione planetaria del giorno annuncia eventi che potrebbero rivelarsi più che romantici. Dopo l’atmosfera un po’ austera che ti ha circondato negli ultimi tempi, l’atmosfera potrebbe migliorare molto in campo emotivo. Se vivete in coppia, dovreste stare attenti perché oggi la vostra vita sentimentale potrebbe subire una piccola crisi. E sai che avrebbe potuto essere evitato se fossi stato più onesto con te stesso e non avessi mentito per evitare di dover affrontare un problema di relazione.

Gemelli

Se stai per avviare un’attività, raggiungere determinati accordi con i partner, lavorare in gruppo o iniziare una vita in coppia, dovresti aspettare un po ‘. Tieni presente che le tue aspettative di vita sono attualmente in fase di revisione, quindi potresti rischiare di non essere in grado di raccogliere tutte le energie necessarie per ciò che vuoi intraprendere. Se vuoi un consiglio, scegli molto bene i tuoi collaboratori e non sottometterti a pressioni inutili.

Cancro

La tua capacità di mettere in discussione le cose dipenderà da tutto ciò che accade durante il giorno. Di solito, hai una forte capacità di analisi quando le relazioni sono bloccate. Nella tua famiglia particolare, potrebbe esserci un membro in questo momento che non è sulla strada giusta. Certo, ciò che gli accade è personale, ma capiresti meglio di chiunque altro il messaggio che sta cercando di trasmettere.

Leone

Oggi potrebbe presentare un’ottima opportunità che potrebbe non essere così straordinaria domani. Pertanto, se qualcuno ti offre un investimento o partecipa a un buon affare, dovresti pensarci due volte. D’altra parte, avrai l’opportunità di prenderti cura della tua vita amorosa. Molto frenetico negli ultimi tempi, avrai l’opportunità di guarire vecchie ferite con il tuo partner. Sarebbe un buon momento per cenare da soli per parlare di cose semplici, solo per divertirsi.

Vergine

Probabilmente oggi potrebbe essere un grande giorno per stabilire nuove relazioni d’amore o nuove associazioni romantiche. Inoltre, potresti condividere progetti con qualcuno che sentirà lo stesso entusiasmo che esprimi e che avrà i tuoi stessi obiettivi di vita. Potrebbe anche essere una persona da cui potresti essere attratto fisicamente e mentalmente. Ciò su cui dovreste essere molto chiari è che le alleanze che potrebbero essere stabilite saranno promettenti, stimolanti e molto tenere.

Bilancia

Oggi potrebbe essere il cambiamento che hai sognato per molto tempo. La tua mente potrebbe iniziare a sfruttare tutte le risorse che hai per iniziare una nuova vita. Questo cambiamento si verificherebbe nel caso in cui tu abbia accettato offerte di lavoro che ti sono già state fatte o cambiato professione. Prenditi il tuo tempo per valutare i pro e i contro di questo cambiamento e per favore non buttarti nel vuoto senza una rete.

Scorpione

Oggi tenderai a proteggere eccessivamente i tuoi cari, soprattutto se hai figli. Forse pensi che viviamo in un mondo sempre più pericoloso e irresponsabile. Ma le persone che proteggi potrebbero essere più preparate e meglio adattate di quanto pensi. D’altra parte, se vivi in coppia, dovresti cercare di controllare il tuo comportamento esigente per evitare complicazioni inutili. Se sei single, questo è il tuo giorno, poiché gli incontri d’amore potrebbero essere numerosi.

Sagittario

Oggi potresti provare un po ‘di malinconia. I tuoi pensieri torneranno alla tua adolescenza e agli amici che avevi in quel momento. Penserete alla strada percorsa da allora con una certa nostalgia. Per quanto riguarda l’amore, potresti pensare di essere pronto ad avere un incontro amorevole con la tua cotta, ma se incontri qualche resistenza, non insistere. Aspetta almeno una settimana, sii onesto e pensa se ti senti pronto per intraprendere questa avventura.

Capricorno

Se sei ancora solo, potrebbe non essere per molto. Un essere affascinante, tutto fuoco e passione, potrebbe irrompere nella tua vita. Tuttavia, fai attenzione e non farti arginare, aspetta di conoscerlo un po ‘meglio. Mostra un po ‘di riserva all’inizio, poi lascia che progredisca a poco a poco e mostralo così com’è. Pertanto, sarebbe più che consigliabile moltiplicare i tuoi appuntamenti e le tue cene, non sai mai dove la lepre può saltare.

Acquario

Oggi potresti sentirti il miglior negoziatore del mondo. Tra le altre cose, potresti ottenere un aumento o ottenere un contratto particolarmente vantaggioso. Non dimenticare che molte volte il successo si ottiene dal modo in cui le cose sono presentate. Inoltre, il tuo particolare libro d’amore potrebbe chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Sii realistico e pensa che per circa un mese hai speso la maggior parte delle tue energie in una relazione che non ti ha portato nulla.

Pesci

Dovresti cercare di non cercare di controllare gli altri. Essere organizzati e formali non è necessariamente un difetto, ma lo è quando diventa tirannia. Sii paziente e impara a tollerare e capire che nella vita gli imprevisti sono inevitabili. Ascolta ciò che gli altri hanno da dire e prendi nota. Può darsi che nella tua ricerca della libertà tu non abbia preso in considerazione le opinioni delle persone che ami. Fai attenzione a non offendere la sensibilità delle persone che ti amano.